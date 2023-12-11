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Spor

Erdem Can: Çok önemli bir galibiyet aldık

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, Fenerbahçe Beko'yu 81-80 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 22:00 - Güncelleme:
Erdem Can: Çok önemli bir galibiyet aldık
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 81-80 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, çok iyi mücadele ederek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Can, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok fazla eksiğimiz var. Oyuncular, bu eksikliği aratmayacak şekilde mücadele ediyorlar. Maç planına sadık kalıyorlar. Enerji ortaya koyuyorlar. Sadece son çeyrekte yorulduk ve karar hataları yaptık. Doğru reaksiyonları veriyoruz. İkinci yarıda çok fazla boş atış bulduk. Biraz da panik atışlar yaptık ve bu da rakibimizin bizi yakalamasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada yerli oyunculardan 39 sayılık katkı almalarıyla ilgili Erdem Can, "Sezon başlamadan hedefimizin Türk oyuncuların işin içinde olduğu bir organizasyon olduğunu söyledim. Anadolu Efes olarak bizim vizyonumuzun bu olduğunu biliyorum. Böyle kazanmak çok daha mutlu edici. Türk oyuncularımız sorumluluk alıyorlar. Biz o sorumluluğu vereceğiz, önemli olan onların reaksiyon göstermesi. Onlar da bu reaksiyonu veriyorlar ve hak ettiklerini gösteriyorlar." diye konuştu.

Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Can, "Yeni bir gelişme yok. Elijah Bryant'ın durumuna bakacağız. Henüz takımla antrenmana çıkmadı ve Maccabi Playtika maçından önce göreceğiz. Belki Belgrad'da bir antrenmana sokabiliriz. Onun dışındaki diğer oyuncular henüz aramıza dönecek durumda değil." değerlendirmesinde bulundu.

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