Erdem Can: Her maçımız final havasında geçecek

THY EuroLeague'nin 21. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 99-75 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, sezonun geri kalanında her maçın final olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasına Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerleri anarak başlayan Can, "Ailelerimize ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum." dedi.

Agresif bir oyunla galibiyete ulaştıklarını belirten Can, "Bu maça kadar kötü oynamadığımız pek çok maçı küçük hatalarla kaybettik. Uzun zamandır deplasmanda oynuyorduk şimdi 2 maçlık iç saha periyodu var. Hala eksik oyuncularımız var ama bu maçta çoğu oyuncumuz orijinal pozisyonlarında oynadı. Savunma istediğimiz seviyedeydi. Avrupa Ligi uzun bir süreç bundan sonra bizim için her maç final havasında geçecek. İçerideki maçlar bizim için çok önemli. Bu maçtan sonra 8 maç evimizde olacak. Ama bundan bağımsız her maça final gibi çıkmalıyız. İlk günden beri hedeflerimiz var. Bunun için elimizden geleni yapmakta kararlıyız." diye konuştu.