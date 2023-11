Erdem Can: Önemli bir galibiyet

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'nın Zalgiris ekibini 86-82 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Can, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Sahada çok iyi mücadele sergiledik. Evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Hala sistemimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Oyuncularımın sahada her şeylerini ortaya koymalarından dolayı çok mutluyum. Her gün gelişmeye devam ediyoruz. Umarım bu galibiyet, bize, yeni sistemimizi inşa etmede yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Zalgiris Başantrenörü Kazys Maksvytis ise maçta iki takımın da galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Bir hoca olarak mutlu değilim. Bence bugünkü mağlubiyetin sebebi, birinci çeyreğin sonu ile ikinci çeyreğin kötü geçmesi. Disiplinsizlik ve kontrolsüzlük sebebiyle bir sürü hata yaptık. Geri dönüş yaptığımız için mutluyum ama sonunda Anadolu Efes kazandı." ifadelerini kullandı.