Erdem Can: Oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyorum

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibini 98-74 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, gelecek maçlarda aynı karakteri göstererek hedefledikleri yere ulaşmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, "Oyuncularımı ortaya koydukları performans ve galibiyetten dolayı kutluyorum. İyi savunma yaptık ve topu iyi paylaştık. İkinci periyoda kötü başladık. Savunmada zaman zaman hata yaptık. İkinci yarıda alan paylaşımı ve şut seçiminde başarılıydık. Günün sonunda sadece bir maç kazandık. Her maçın bizim için final niteliğinde olduğunu biliyoruz. Her maça bu şekilde yaklaşıyoruz. Savunmada eforumuzu yüksek tutmalıyız. Önümüzdeki maçlarda aynı karakteri göstererek Avrupa Ligi'nde hedeflediğimiz yere gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barcelona Başantrenörü Roger Grimau ise galibiyetten dolayı Anadolu Efes'i kutlayarak, "İlk yarı başa baş bir mücadele verdik. Üçüncü çeyrekte defansif olarak yeterince iyi değildik. Kaçırdığımız ve potamızda gördüğümüz üç sayılık basketlerle maçı kaybettik." yorumunu yaptı.