İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1363
  • EURO
    32,9214
  • ALTIN
    1959.7
  • BIST100
    8016.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erdem Can: Oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyorum
Spor

Erdem Can: Oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyorum

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı 98-74 mağlup etmelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Erdem Can: Oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyorum
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibini 98-74 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, gelecek maçlarda aynı karakteri göstererek hedefledikleri yere ulaşmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, "Oyuncularımı ortaya koydukları performans ve galibiyetten dolayı kutluyorum. İyi savunma yaptık ve topu iyi paylaştık. İkinci periyoda kötü başladık. Savunmada zaman zaman hata yaptık. İkinci yarıda alan paylaşımı ve şut seçiminde başarılıydık. Günün sonunda sadece bir maç kazandık. Her maçın bizim için final niteliğinde olduğunu biliyoruz. Her maça bu şekilde yaklaşıyoruz. Savunmada eforumuzu yüksek tutmalıyız. Önümüzdeki maçlarda aynı karakteri göstererek Avrupa Ligi'nde hedeflediğimiz yere gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barcelona Başantrenörü Roger Grimau ise galibiyetten dolayı Anadolu Efes'i kutlayarak, "İlk yarı başa baş bir mücadele verdik. Üçüncü çeyrekte defansif olarak yeterince iyi değildik. Kaçırdığımız ve potamızda gördüğümüz üç sayılık basketlerle maçı kaybettik." yorumunu yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.