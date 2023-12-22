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Spor

Erdem Can: Sabırlı, panik yapmadan oynamamız gerekiyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Baskonia'ya evinde 87-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, değerlendirmelerde bulundu.

AA22 Aralık 2023 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Erdem Can: Sabırlı, panik yapmadan oynamamız gerekiyor
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THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında sahasında İspanya ekibi Baskonia'ya 87-80 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, hücumda yapılan hataların, sonucu belirlediğini ifade etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Can, ilk 3 periyotluk bölümde oyun planına sadık kaldıklarını belirtti.

Son çeyrekte hücumda yapılan hataların savunmayı etkilediğini vurgulayan Can, şunları söyledi:

"Çok önemli ribaundları alamadık. Üçlük yüzdesini çok konuşmaya gerek yok, uzun süredir yapamadığımız bir şey. Hücumda daha sabırlı, panik yapmadan oynamamız gerekiyordu. Yoğun fikstürün oluşturduğu bir yorgunluk da var. Avrupa Ligi uzun bir maraton. Şimdi Fenerbahçe Beko maçına odaklanmamız gerekiyor."

DUSKO IVANOVİC: "OFANSİF FIRSATLAR BULARAK BUNLARI KULLANDIK"

Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic, önemli bir maça çıktıklarını belirterek "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Anadolu Efes'in iyi ve odaklı bir defansı vardı. Son 2 maça göre daha opsiyonlu, ofansif fırsatlar bularak bunları kullandık." açıklamasını yaptı.

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