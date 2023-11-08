İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4924
  • EURO
    30,548
  • ALTIN
    1788.85
  • BIST100
    7860.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erdem Can: Tüm enerjimizi ortaya koymalıyız
Spor

Erdem Can: Tüm enerjimizi ortaya koymalıyız

Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, THY EuroLeague 7. hafta maçında deplasmanda oynayacakları Zalgiris Kaunas maçı öncesi demeçlerde bulundu. Zor bir maça çıkacaklarını belirten genç çalıştırıcı, 'Tüm enerjimizi ortaya koymalıyız ve fiziksel olarak sert bir maça hazır olmalıyız. Tehlikeli oyuncuları var, bu yüzden dikkatli olmalıyız.' yorumunda bulundu.

8 Kasım 2023 Çarşamba 20:49 - Güncelleme:
Erdem Can: Tüm enerjimizi ortaya koymalıyız
ABONE OL

Turkish Airlines Euroleague yedinci hafta maçında 9 Kasım 2023, Perşembe günü Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktardı.

Erdem Can'ın sözleri şu şekilde:

"Zalgiris Kaunas şu anda Euroleague'deki en yüksek dış atış yüzdesine sahip olan takımlardan biri. Yüksek bir enerji ile oynuyorlar. Başından sonuna kadar konsantre olmamız gereken bir maç."

Anadolu Efes'in sezon başı transferlerinden Justus Hollatz ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu: "Zalgiris Kaunas'ın şu an sıralamada üç galibiyet ve üç mağlubiyeti var. Onları küçümseyemeyiz. Tüm enerjimizi ortaya koymalıyız ve fiziksel olarak sert bir maça hazır olmalıyız. Tehlikeli oyuncuları var, bu yüzden dikkatli olmalıyız. Savunmada agresif olmalarını bekliyoruz. Buna hazırlanmalıyız, topu iyi dolaştırarak doğru şutlar ile sonuca gitmeliyiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.