Erdem Can: Tüm enerjimizi ortaya koymalıyız

Turkish Airlines Euroleague yedinci hafta maçında 9 Kasım 2023, Perşembe günü Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktardı.

Erdem Can'ın sözleri şu şekilde:

"Zalgiris Kaunas şu anda Euroleague'deki en yüksek dış atış yüzdesine sahip olan takımlardan biri. Yüksek bir enerji ile oynuyorlar. Başından sonuna kadar konsantre olmamız gereken bir maç."

Anadolu Efes'in sezon başı transferlerinden Justus Hollatz ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu: "Zalgiris Kaunas'ın şu an sıralamada üç galibiyet ve üç mağlubiyeti var. Onları küçümseyemeyiz. Tüm enerjimizi ortaya koymalıyız ve fiziksel olarak sert bir maça hazır olmalıyız. Tehlikeli oyuncuları var, bu yüzden dikkatli olmalıyız. Savunmada agresif olmalarını bekliyoruz. Buna hazırlanmalıyız, topu iyi dolaştırarak doğru şutlar ile sonuca gitmeliyiz."