Lider Galatasaray, bir dünya yıldızı için daha harekete geçti. sarı kırmızılı takım, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki orta sahanın peşinde. Fransız futbolcu için birçok kulüp devrede, Aslan yarışı önde bitirmek istiyor.

OPERASYON ŞİMDİDEN BAŞLADI

Bir taraftan şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezon için transfer operasyonuna şimdiden başladı.

AYRILIKLAR YAŞANACAK

Merkezde ciddi sıkıntılar yaşayan ve Torreira'ya partner bulamayan Aslan, bu bölgeye bir veya iki takviye birden yapacak. Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve yaz döneminde adı satış listesinde olan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündemde. Mertens'in de durumu net değil.

İŞTE O FUTBOLCU

Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi, bu bölge için büyük bir dünya yıldızına yönelmiş durumda: Adrien Rabiot. İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Rabiot, kulübüyle sözleşme yenilemedi. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Fransız orta saha, sezon sonunda takımına veda edecek.

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Geçen ara transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar yeniden hamle yapmaya başladı. Ancak tecrübeli futbolcu için birçok takım devreye girmiş durumda.

ERDEN TİMUR İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR

Transfer sihirbazı Erden Timur erken davranarak bu işi bitirmek istiyor. Rabiot için kesenin ağzını açmayı planlayan Cimbom, önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Juventus'un 2018 yılında PSG'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Adrien Rabiot, siyah beyazlı formayla lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro.

BU SEZON 26 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Juventus ile 26 maçta sahaya çıkan Rabiot 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Fransa Milli Takımı'nın da önemli bir parçası olan yıldız futbolcu, milli formayı 43 maçta terletirken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.