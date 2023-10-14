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Spor

Erden Timur'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Vekili Erden Timur, bir süredir gündemde olan konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

IHA14 Ekim 2023 Cumartesi 15:59 - Güncelleme:
Erden Timur'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulüpte sadece futbolla ilgilenmediğini söyleyerek, "Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Sadece bilerek söylemediği için gücüme gidiyor. Çünkü bilerek söylenmiyor" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Toplantıda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur mali konularda sunum gerçekleştirdi. Timur, "Toplam yükümlülüklerimiz 9 milyar 500 milyon TL diyoruz ya aslında burada gerçek yükümlüğümüz 6 milyar 693 milyon TL. Bu yükümlülüklerimizde sözleşmelerimizin kimisi 5 seneyi, vadelerimizin kimisi 6 seneye varıyor. Onların tamamını içeriyor. Yaklaşık 4 senelik yükümlüğümüzün toplamı 6 milyar 693 milyon TL" dedi.

"Bilerek söylemediği için gücüme gidiyor"

İlgilendiği konulara açıklık getiren Erden Timur, "Giderlerden hep sorumlu tutuluyorum. Bunu ifade edilmediği için özür dileyerek kendim ifade etmek zorundayım. Ben sadece Galatasaray'ın futboluyla ilgili şey yapmıyorum. Sadece gider üreten şey yapmıyorum. Neler yapıyorum. Son 3 aydır sponsorluk kısmıyla ilgileniyorum. Kombine ve bilet kısmıyla ilgilendim. Florya projesinin tüm proje süreciyle ilgileniyorum. Kemerburgaz projesinin tüm inşaat işlerini yapıyorum. Galatasaray Adası'nın tüm inşaat işlerini yapıyorum. Mecidiyeköy projesinin başından sonuna ilgilendim. Sportif AŞ'nin banka ilişkileri, nakit akışı ilişiklerini Dursun başkanımızla birlikte çalışıyorum. Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Sadece bilerek söylemediği için gücüme gidiyor. Çünkü bilerek söylenmiyor. Maalesef bugün bunu kanıya net olarak anladım. Bir şey yapmaya çalışıyorum, layıkıyla veya değil" diye konuştu.

"Her yöneticinin bir hedefi olması lazım"

Genel kurullarının yönetimlerden bazı taleplerde bulunması gerektiğini söyleyen Timur, "Tüm borcumuzu bitirecek ve bizi ilk 10 kulüp arasına sokacak projeleri ve hangi kaynakla geliştireceklerini istememiz lazım. Üst düzey şeffaflık için aylık bilgilendirme toplantılarının tüzükte yer almasını talep edelim. Şeffaflık olunca manipülasyon da azalır. Bir de iştirak şirketleri dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin, her bilanço döneminde performans hedeflerinin belirlenmesi, üç ayda bir yönetici performans raporunun yayınlanması lazım. Her yöneticinin bir hedefi olması lazım. Bu üç başlığı değiştirebilirsek, sürdürebilirliğe çok katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.

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