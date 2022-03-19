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Spor

Erdinç Sözer: İstediğimiz oyunu oynayamadık

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA19 Mart 2022 Cumartesi 19:14 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 19:14
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Medipol Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, 2-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, "90 dakikaya bakarsanız iki devrede de Adana Demirspor istekli oynadı. Tebrik etmek lazım." dedi.

Medipol Başakşehir, ligin 30.haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. İlk devreyi çok güzel oynadılar. Biz ilk devre çok zayıf oynadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci devre farklı bir Başakşehir ortaya çıktı. Daha istekli oynadık. İlk 5-6 dakikada golü bulup beraberliği yakaladık. İkinci golü bulmak için çaba gösterdik. Orta sahada bir top kaybederek kontra atakla gol yedik. 90 dakikaya bakarsanız iki devrede de Adana Demirspor istekli oynadı. Tebrik etmek lazım." diye konuştu.

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