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Eren Derdiyok: Galatasaray bu ortama ait

Eren Derdiyok, 3-0 kazanılan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Attığı frikik golüyle takdirleri toplayan Eren Derdiyok, 3-0 kazanılan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Eren Derdiyok'un basın mensuplarına verdiği demeçler:

"İşler iyi gidiyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Onların sayesinde ben de goller buluyorum. İyi başladık ve iyi gitmek istiyoruz."

"ŞU AN ŞANS BENDEN YANA"

"Takımla oynuyorum. Takım sayesinde gol atıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Baskı hissetmiyorum. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Oynamadığımda da yapıyorum. Şu an şans benden yana."

"GALATASARAY BU ORTAMA AİT"

"Birkaç gündür yeni toplarla oynuyorduk. Topu hissetmek için. Kafa topu ve frikikler üzerinden çalıştık. Şampiyonlar Ligi, bir futbolcunun hayal ettiği bir ortam. Galatasaray bu ortama ait. Grupta bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

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