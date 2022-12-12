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Spor

Eren Elmalı için menajerinden transfer açıklaması

Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı hakkında menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu. Söğüt, Eren Elmalı'nın harika bir oyuncu olduğunu belirtirken, 'En iyi kulüplerden birine transfer olacak.' dedi. İşte detaylar...

12 Aralık 2022 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
Eren Elmalı için menajerinden transfer açıklaması
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Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için menajeri Erkut Söğüt'ten transfer açıklaması geldi.

İtalyan basınına konuşan Söğüt, "Mükemmel oyuncularla çalışıyorum. Bunlardan biri Marek Hamsik ile birlikte Trabzonspor'da, Eren Elmalı. Türk milli Takımı'nda da forma giydi. 22 yaşında ve kesinlikle en iyi kulüplerden birine transfer olacak. Bunu yüzde yüz biliyorum. O harika bir savunma oyuncusu." dedi.

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Eren Elmalı, bordo-mavili forma altında 21 maçta sahaya çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi.

22 yaşındaki sol bek oyuncusunun Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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