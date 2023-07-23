Eren Elmalı'ya Fransız kancası!

Trabzonspor'un 3.6 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Fransızların radarında. Nantes Kulübü uzun süredir takip ettiği 23 yaşındaki A Milli oyuncu için resmi girişimlere başladı.

Fransa'nın köklü gazetesi L'Equipe, Trabzonspor'un başarılı sol bek için 5 milyon Euro istediğini yazdı. Ancak bordo mavililerin talep ettiği rakam daha yüksek.

Bunun sebebi ise yerli kuralı ve Trabzonspor'un ilk 11 seviyesinde fazla yerli alternatifinin bulunmaması. Eren'i kolay kolay bırakmak istemeyen Karadeniz ekibinin beklentisi, 8 milyon Euro civarında.

11'DE YERİ GARANTİ

Bu seviyelerde resmi bir teklif gelmesi durumunda Karadeniz ekibinin değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Teknik direktör Bjelica'nın ideal 11'indeki 3 yerli tercihinin; Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır olması kesin gözüküyor. Eren'in olası satışı halinde kadroya kaliteli bir yerli transferi yapılması şart.