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Spor

Ergin Ataman: Euroleague'de her galibiyet çok önemli

THY Euroleague'in 15. hafta mücadelesinde evinde İspanyol ekibi Bitci Baskonia'yı 87-72 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2021 Çarşamba 00:21 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 00:21
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Anadolu Efes'in başantremörü Ergin Ataman, Baskonia galibiyetinin ardından konuştu.

Euroleague'deki konumlarından memnun olmadıklarını belirteren Ataman, galibiyetin önemini vurguladı.

İşte Ataman'ın açıklamaları:

"Tabi ki bizim için önemli bir galibiyetti, özellikle de evimizde Barcelona'ya karşı dramatik şekilde kaybettiğimiz maçtan sonra. Biraz stresliyiz ki bu normal. Sıralamada olduğumuz yerden memnun değiliz. Bugün de hücumda çok iyi oynadığımızı söyleyemem, çok boş atış kaçırdık. Micic oyuna dahil olduktan sonra, kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Micic'in maçı tek bir top kaybıyla kapatmasının da önemi bizim için önemi büyük. Larkin de aynı şekilde belki kritik şutları sokamadı ama çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Son çeyrekte maçın kontrolünü elimize aldık ve kazanmayı bildik. Euroleague'de her galibiyet çok önemli. Maccabi Playtika Tel Aviv karşısına da kazanmak için sahaya çıkacağız."

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