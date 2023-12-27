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Spor

Ergin Ataman: Fatih Hoca ile Atina'da olmak keyifli olacak

Panathinaikos Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, kulübün futbol takımının başına getirilen Fatih Terim ile ilgili, 'Hoca il Atina'da birlikte olmak çok keyifli olacak.' yorumunda bulundu.

Akşam27 Aralık 2023 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Fatih Hoca ile Atina'da olmak keyifli olacak
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Panathinaikos'un basketbol takımını emanet ettiği Ergin Ataman, Fatih Terim'in de futbolun başına getirilmesine çok sevindiği söyledi.

Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'la 1.5 yıllığına anlaşma sağladı. Sezon başında bir başka Galatasaray efsanesi olan Ergin Ataman'ı basketbol takımının başına getiren Panathinaikos, futbolda da tercihini Türk çalıştırıcıdan yana kullandı. Terim'in Atina'ya gidecek olmasına en çok Ergin Ataman sevindi.

"ÇOK KEYİFLİ OLACAK"

Akşam Gazetesi'ne konuşan Ataman, "Çok yoğunum. İstirahat edecek vakit yok. Sürekli antrenman ve maç var ancak hoca ile Atina'da birlikte olmak çok keyifli olacak" ifadesini kullandı.

"OLYMPİAKOS'UN İŞİ ARTIK ZOR"

Ergin Ataman ve Fatih Terim'le birlikte Galatasaray'da çalışan dönemin başarılı başkanı Ünal Aysal da bu sürpriz anlaşmayı Akşam'a yorumladı: "Bize emeği geçmiş olan hocalarımıza G.Saray camiası olarak başarılar diliyoruz. Her ikisi de çok deneyimli teknik adamlar. Olympiakos'un işi bu yıl daha zor olacak."

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