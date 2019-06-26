Ataman'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

“Bu yaz rahat bir şekilde geçecek. Shane Larkin, NBA’e gitmezse 1-2 transferle sezona başlayacağız. Geçen sezon 9 yeni oyuncu transfer etmiştik ve zorlu bir yaz geçirmiştik. Sezon mutlu bitti. Umarım şu hazırlık dönemi güzel geçer”

“O gün nereye geldim demiştim”

“Efes, Türk basketbolunun en büyük ekolü. İlklerin takımı. Son 10 yılda bir türlü beklenen başarı gelemedi. İlk 8’e zaman zaman giriyordu. Geçen sezon en kötü sezonunu geçirdi. Ben takımı aldığımda Euroleague’de sonuncuydu. Takımın kimyası oturmamıştı. İyi bir planlama ve kadro değişimiyle bu günlere geldik. Ben de Efes’ten ayrıldıktan sonra kendimi geliştirdim. Güçlerimizi birleştirdik. İBB maçında bir anda nereye geldim diye düşündüm. 25 sayı farkla yenilmiştik. Ama taraftarla bütünleşerek yepyeni bir Efes oluşturduk”

"Fenerbahçe’nin sakat oyuncuları olsa da… "

“Final serisi beklediğim gibi geçti. Kolay geçmeyeceği belliydi. İkinci maç çok önemliydi. Melli o şutu soksa belki de Fenerbahçe 4-0 kazanabilirdi. Bu oyun böyle. O gün maçı uzatmada kazanınca özgüvenimiz tekrar tavan yaptı. Karşımızda çok güçlü bir rakip Fenerbahçe vardı. Her ne kadar sakat oyuncuları olsa da maça 5 yabancı oyuncuyla çıkıyorsunuz. Ahmet’i ve Bobby’yi yerli statüsünde oynatıyorlar. Melih ve Sinan ile birlikte 4 yabancıyla çıktığı maçlarda 8 ve Datome işle birlikte 9 rotasyonla oynadı”

Galatasaray taraftarını neden maça çağırdı?

“Efes taraftarları bu sezonun flaş taraftar grubuydu. Her maç 15 bin kişiye oynadık. Ama şu bir gerçek. Efes taraftarının çoğunluğu Galatasaray ya da Beşiktaş taraftarı. Fenerbahçe taraftarları da var tabii. Euroleague’de 15 bin kişiye oynarken büyük Türkiye maçlarını 5-6 bin kişiye oynardık. Galatasaray ile yaşadığım çok iyi anılar var. Bir gönül bağım var. Tüm Galatasaray yönetimini eski başkanların benle hep teması oldu. Fatih Terim her önemli maçtan önce beni aradı. Ben de tüm Galatasaraylılara bir çağrıda bulundum. Gelin Fenerbahçe gibi bir baskı kuralım dedim”

Son maçı neden oturarak yönetti?

“6 maç boyunca hiçbir yerde görülmemiş bir şekilde ağır küfürler yedim. Her maç para cezası verildi ama eskiden böyle değildi. Sahalar boşaltılıyordu. Federasyon maçtan iki önce Fenerbahçe’ye taraftar cezası verdi. Ama maçtan iki saat önce Tahkim Kurulu ani bir şekilde toplandı ve bu cezayı bozdu, erteledi. Neden ertelendi? Bunlar beni çok kırdı, sinirlendirdi. Beni bu ortamdan koruması gereken yasa ve federasyon. Bu kalkan da benim üzerimden kalkınca çok sinirlendim. Maçtan önce sakin olmam yönünde böyle bir karar aldım ve maç boyunca oturdum. Çekişmeli bir maç olsa yerimde duramazdım ama maçta iyi oynadık. Ayağa kalkmama gerek kalmadı”

“Larkin Avrupa’da oynarsa Efes’te oynayacak”

“Biz Larkin’e hep inandık. Sonunda buraya kadar geleceğimizi de biliyorduk. Larkin, Avrupa’da oynarsa Anadolu Efes’te oynayacak. Hiçbir yere gitmeyecek. Bunun garantisini verebilirim. Maddi konuda da sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız Larkin’in hayalleri. Hayali NBA’de oynamak. Larkin 25-30 dakika oynayabileceği bir takım bulursa gider. Biz de yeni Larkin’ler buluruz. Bu olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Temmuz ayında durum belli olur. Shane Larkin Avrupa’da oynarsa Efes’te oynayacak”

Kadroyu koruyacak mı?

“Takımın genel yapısını bozmak istemiyoruz. Risk almak istemiyoruz. Genel kanımız bu oyuncularla devam etmek. Maddi konularda da uzlaşma olursa Anderson ile de devam etmek isterim. Motum Valencia ile anlaştı. Tez canlı olmasaydı onla da devam ederdik. Onun yerine birini almak istiyoruz. Derrick Williams olabilir mesela Bayern Münih’te. Furkan Korkmaz'ın Avrupa'ya gelme hayali var. Dönerse bizde oynamasını isteriz. O gelirse belki yabancı tercihinde kısıtlamalara gidebiliriz. Astronomik bir bütçe ayarlayamayız. Çok beğendiğim bir oyuncu. Keşke NBA'de devam edebilse"

(TRT Spor)