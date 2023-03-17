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Spor

Ergin Ataman: Oyunun kontrolünü kaybettik

THY Avrupa Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde sahasında Partizan'a 97-84 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA17 Mart 2023 Cuma 00:18 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Oyunun kontrolünü kaybettik
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Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibine 97-84 yenildikleri maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, "Maça iyi başladıktan sonra çok fazla top kaybı yaptık. Oyunun kontrolünü kaybettik. Daha sonra onlara kolay basket imkanı verdik. Yaptığımız top kayıplarıyla 16 sayı buldular. İkinci yarıda maçın dengesini kaybettik. Zor şutlarda isabet bulmayı başardılar. Rakibimiz çok önemli bir galibiyet aldı. Onları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Obradovic: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, son iki sezonun Avrupa şampiyonuyla oynadıklarını hatırlatarak "Maçın zor olacağını biliyorduk. Mücadeleye çok zayıf başladık. Rakibe çok kolay basket imkanları tanıdık. Sonrasında toparlanmaya başladık ve maçı kazanmayı başardık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu galibiyet bizim için çok önemli. Play-off maçı havasında geçti. Anadolu Efes gerçekten güçlü bir takım. Son iki sezonda gösterdikleri performanstan dolayı Ergin Ataman, oyuncuları ve kulübü tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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