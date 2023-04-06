Ergin Ataman: Play-off'u bugün kaybetmedik

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 103-86 mağlup olarak play-off şansını kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin iyi bir oyun gösterdiğini söyleyen Ataman, "Fenerbahçe'ye tebrikler. Gerçekten bugün çok iyi bir maç çıkardılar. Özellikle Pierre, Hayes-Davis, Dorsey, Calathes harika oynadılar. Son 5 dakikaya kadar biz de iyi oynadık. Denedik, elimizden geleni yaptık. Bazı savunma hataları yaptık. Dorsey üst üste 5 sayı buldu. Fenerbahçe orada maçı kırdı. Biz bugün kaybetmedik playoffu, çok fazla iç saha maçı kaybettik. Playoff dışında olan takımlara karşı çok fazla kayıp yaşadık. Normal sezonda çok fazla sorunumuz oldu." dedi.

Play-off'u daha önce kaybettiklerine dikkat çeken Ataman, "Basketbol bu, spor bu. Yıllar boyunca EuroLeague'de tarih yazdık. Bu sezon bu şekilde gerçekleşmedi. Çok fazla hata yaptık buraya kadar, playoffu bugün kaybetmedik. Zaten çok az şansımız vardı. Takımım bugün mücadele ortaya koydular ama başta dediğim gibi, Fenerbahçe bugün harika bir maç çıkardı. Umuyorum playoffta da ilerlemenin yolunu bulurlar. Fenerbahçe'ye gelecek hafta ve sezonun devamında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.