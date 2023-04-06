İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,239
  • EURO
    21,0378
  • ALTIN
    1241.5
  • BIST100
    4912.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman: Play-off'u bugün kaybetmedik
Spor

Ergin Ataman: Play-off'u bugün kaybetmedik

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'ya 103-86'lık skorla mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman maç sonrası açıklamalarda bulundu.

6 Nisan 2023 Perşembe 23:57 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Play-off'u bugün kaybetmedik
ABONE OL

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 103-86 mağlup olarak play-off şansını kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin iyi bir oyun gösterdiğini söyleyen Ataman, "Fenerbahçe'ye tebrikler. Gerçekten bugün çok iyi bir maç çıkardılar. Özellikle Pierre, Hayes-Davis, Dorsey, Calathes harika oynadılar. Son 5 dakikaya kadar biz de iyi oynadık. Denedik, elimizden geleni yaptık. Bazı savunma hataları yaptık. Dorsey üst üste 5 sayı buldu. Fenerbahçe orada maçı kırdı. Biz bugün kaybetmedik playoffu, çok fazla iç saha maçı kaybettik. Playoff dışında olan takımlara karşı çok fazla kayıp yaşadık. Normal sezonda çok fazla sorunumuz oldu." dedi.

Play-off'u daha önce kaybettiklerine dikkat çeken Ataman, "Basketbol bu, spor bu. Yıllar boyunca EuroLeague'de tarih yazdık. Bu sezon bu şekilde gerçekleşmedi. Çok fazla hata yaptık buraya kadar, playoffu bugün kaybetmedik. Zaten çok az şansımız vardı. Takımım bugün mücadele ortaya koydular ama başta dediğim gibi, Fenerbahçe bugün harika bir maç çıkardı. Umuyorum playoffta da ilerlemenin yolunu bulurlar. Fenerbahçe'ye gelecek hafta ve sezonun devamında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.