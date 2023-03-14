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Spor

Ergin Ataman: Şampiyona yakışacak bir performans sergiledik

THY Avrupa Ligi'nin 24. hafta erteleme maçında Real Madrid'i 90-89 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA14 Mart 2023 Salı 23:56 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Şampiyona yakışacak bir performans sergiledik
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Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ekibini 90-89 yendikleri maçta çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçın zorlu geçtiğini belirterek, "Bizim için hayli zorlu bir maç oldu. İkinci ve üçüncü çeyrekte harika oynadık. Bir şampiyona yakışacak performans sergiledik. Şut seçimlerimizde çok başarılıydık ve bol bol basket attık. Ancak son çeyrekte dinlenmeye geçtik. Ayrıca bu çeyrekte bulduğumuz her fırsatı neredeyse kaçırdık. Onlara, maçı kazanmak için fırsat verdik. Ama Larkin maçın sonunda sorumluluk alarak çok önemli bir galibiyete imza atmamıza yardımcı oldu. Bizim için çok çok önemli bir galibiyetti." diye konuştu.

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo ise maça iyi başladıklarını belirterek, "İlk periyotta iyi oynadık. Anadolu Efes ikinci çeyrekten itibaren oyuna ortak olmaya başladı. Üçüncü çeyrekte de çok fazla üç sayılık basket buldular. Son periyotta dönmeye çalıştık ama sonunda bir sayıyla kaybettik." ifadelerini kullandı.

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