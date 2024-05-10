Ergin Ataman sezonu ve Final-Four'u değerlendirdi

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Fanatik'e konuştu.

Tam 12 yıl sonra Panathinaikos'u tekrar FinalFour'a taşıyan ve Atina'da el üstünde tutulan Ataman, peri masalı gibi geçen sezonu ve Final-Four'u değerlendirdi:

"HERKES İNANDI"

"Aslında Panathinaikos taraftarı bana ilk günden itibaren inandı. Sezona çok iyi başlayamadık belki ama o günlerde bile hedefe ulaşacağımıza inancımız vardı. Sokaktaki ve tribünlerdeki taraftarın, bütün camianın bize olan inancı da bizi daha çok motive etti. Daha kolay odaklandık. Tamam Panathinaikos 12 yıldır Final Four'a kalamıyor ama bir basketbol kültürleri var. Tarihinde şampiyonlukları var. Bu da işimizi kolaylaştırdı."

'SADECE SLOUKAS'A ASTRONOMİK ÜCRET VERDİK'

"Geçen sene 3-4 bin kişiye oynayan Panathinaikos, sezonun ilerleyen haftalarından itibaren tamamen dolu tribünlere oynadı. Son maçta 100 bir kişi bekleme listesine girmişti. Bu inanılmaz bir olay. Çok büyük bir hikaye. Tabii ki bunu tek başıma başarmadım. Oyuncularım başardı, kulüp başardı ve başkan Giannakopoulos başardı. İlk günden itibaren bize inanıyordu. Biz genç oyuncular dışında sadece Grigonis'i tuttuk ve bütün kadroyu değiştirdik. Bir sürü transfer yapınca da herkes çok büyük paralar harcadığımızı düşündü. Biz sadece Sloukas'a astronomik bir fiyat verdik. Ona da mecburduk. Ezeli rakibimizin en önemli oyunusunu aldık. Hem onlar zayıfladı, hem biz güçlendik. Geri kalan bütçeyi de son derece verimli bir şekilde kullandık. Bence en önemli şey, kulüp ekside değil. Başarı ile gelirler arttı. Sponsor, tv ve bilet gelirleriyle beraber bütçe başa baş gidiyor. Bence üstünde durulması gereken bir konu"

"KUŞATMA ALTINDAYIZ, KADIKÖY VE PİRE ARASINDA KALDIK"

"Final-Four'a hak eden 4 takım kaldı. Real biraz favori görünüyor. Diğer üç takımın bence şansı eşit. Tabii ki biz taraftar bazında çok güçlüyüz. Ama Fenerbahçe ve Olympiakos taraftarları da güçlü bir şekilde orada olacak. Kuşatma altındayız. Kadıköy'le Pire arasında kaldık. Benim en büyük temennim, her şeyin saha içinde yaşanması. Tabii ki Berlin'de renkli ama bir o kadar da zor bir organizasyon olacak. Almanya'da yaşayan yabancıların neredeyse yarısı Türk, yarısı Yunan. Real Madrid taraftar açısından biraz zayıf kalacak. Ben geçmişte yaşanan tatsızlıkların unutulacağını umuyorum. Bu konuda da üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapacağım. Özellikle saha dışında sakin ve alçak gönüllü olacağım. Ama tabii ki saha içinde de kazanmak içir tüm gücümüzü ortaya koyacağız"

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞTIM!"

"Maccabi'ye karşı ilk maçı kaybettikten sonra büyük hayal kırıklığı yaşamıştım. Çünkü son dönemde başarıya o kadar odaklanmıştık ki, FinalFour'a gidemezsek çok üzülecektim. Aslında Final-Four'a kalamasak bile kulüp ne kadar büyük bir başarı yakaladığımızın farkındaydı. 17. sıradan aldığım takımı 2. sıraya kadar yükselttik. Bende hayal kırıklığı oluşunca hem oyuncularımı da motive etmek için 'FinalFour'a kalamazsak seneye ben yokum' dedim. Bu herkesi daha da motive etti. Bu serilerde evinde ilk maçı kaybetmek büyük dezavantaj. Ama biz tekrar ayağa kalkmayı başardık. Zaten başkan ve kulüp ile aramızda büyük bir bağ oluştu. Ben uzun yıllar burada kalacağımı düşünüyorum"