Ergin Ataman: Taraftarlar haricinde bu akşam herkes mutsuz

AA 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:29 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:29

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında sahasında Panathinaikos'u 82-81 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, oyundan memnun olmadığını belirtti.

Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu akşam bütün şutları kaçırdık ve Moerman'ın son saniyede attığı sayıyla kazandık. Bu her zaman böyle olmaz. İyi oynamadık ve hiç mutlu değilim." ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar haricinde bu akşam herkes mutsuz." diyen Ataman, "Kötü oyundan dolayı ben mutsuzum, takımım mutsuz, yenildiği için Panathinaikos mutsuz. Sadece kazandığımız için taraftar mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

PRİFTİS: OYUNCULARIM KARAKTER GÖSTERDİLER



Panathinaikos Başantrenörü Dimitrios Priftis ise son saniyede gelen mağlubiyetin acı verici olduğunu söyledi.

Maçın ilginç geçtiğini belirten Priftis, "Oyuncularım karakter gösterdiler, hepsine teşekkür ediyorum. Sadece son saniye olan 1 pozisyonda yeterince iyi değildik ve rakip şanslıydı. Bu mağlubiyet bizim için acı verici oldu." şeklinde konuştu.