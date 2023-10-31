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Spor

Ergin Ataman'dan dev zafer! Yunan taraftarlar bağrına bastı

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, dev bir zafere imza attı. Olympiakos'u 66-54 yenen Ergin Ataman ve öğrencileri coşkuyla karşılandı.

31 Ekim 2023 Salı 10:50 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan dev zafer! Yunan taraftarlar bağrına bastı
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Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi'nde tarihi bir zafere imza attı. Ergin Ataman'ın öğrencileri Olympiakos'u 66-54 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı.

Taraftarlar karşılaşmanın ardından takımı ve Ergin Ataman'ı coşkuyla karşıladı.

"DÜN GECE UYUYAMADIM"

Ergin Ataman, derbi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine geceyi uykusuz geçirdiğini söyleyerek başlayan Ataman, şu açıklamaları yaptı:

Çok yoğun duygular yaşıyorum. Zor günler geçirdik ve dün gece uyuyamadım. Sahada savaşan bir takım olduğumuzu gösterdik. EuroLeague'deki maçta tempoyu kontrol edememiştik ve kaybetmiştik. Oyuncularımın performansından çok mutluyum.

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