Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi'nde tarihi bir zafere imza attı. Ergin Ataman'ın öğrencileri Olympiakos'u 66-54 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı.

Taraftarlar karşılaşmanın ardından takımı ve Ergin Ataman'ı coşkuyla karşıladı.

"DÜN GECE UYUYAMADIM"



Ergin Ataman, derbi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine geceyi uykusuz geçirdiğini söyleyerek başlayan Ataman, şu açıklamaları yaptı:

Çok yoğun duygular yaşıyorum. Zor günler geçirdik ve dün gece uyuyamadım. Sahada savaşan bir takım olduğumuzu gösterdik. EuroLeague'deki maçta tempoyu kontrol edememiştik ve kaybetmiştik. Oyuncularımın performansından çok mutluyum.