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Spor

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u derbiden galip ayrıldı

Yunanistan'ın basketboldaki en büyük derbisinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Olympiakos'u 66-54'lük skorla mağlup etti.

31 Ekim 2023 Salı 01:38 - Güncelleme:
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u derbiden galip ayrıldı
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Yunanistan'ın en büyük derbisinde Olympiakos ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk etti.

Panathinaikos kafilesinin polis eşliğinde maça geldiği karşılaşmayı Ataman'ın takımı 66-54 kazanarak uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmada Olympiakos'tan Panathinaikos'a transfer olan Kostas Sloukas maçı 5 sayı 5 ribaund 5 asistle tamamlarken maçın en skoreri ise 20 sayıyla Dinos Mitoglou oldu.

Yeşil beyazlı ekip en son Kasım 2021'de deplasmanda mağlup ettiği rakibini 2 yıl aradan sonra devirmeyi başardı. Panathinaikos ayrıca ezeli rakibiyle oynadığı son 20 maçta 2. galibiyetini almış oldu.

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