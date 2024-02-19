Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u kupayı ezeli rakibine kaptırdı

Yunanistan Süper Kupası'nda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ile ezeli rakibi Olympiakos karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Olympiakos 69-58 kazanmayı başardı.

Olympiakos'ta Moustapha Fall 13 sayı, Filip Petrusev 10 sayı asist ile çift hanelere ulaştı ve galibiyette rol oynadı. Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou'nun 13 sayısı galibiyete yetmedi.

OLYMPIAKOS'TAN ERGİN ATAMAN'A İZİN YOK

Sezon başında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u Süper Kupa maçında da mağlup eden Olympiakos, böylelikle Ergin Ataman'dan bir sezon içerisinde ikinci kez bir kupayı aldı.

"SLOUKAS VE GRİGONİS TÜM ŞUTLARI KAÇIRDILAR"



Ergin Ataman kaybedilen finalin ardından yaptığı açıklamada iki yıldızı Sloukas ve Grigonis'i eleştirdi.

Tecrübeli hoca, "Olympiakos bugün bizden daha iyi oynadı ve kazanmayı hak etti. Bu turnuvada iyi basketbol oynamadık. Hakem kararları da maçın gidişatını önemli ölçüde etkiledi. Kaybettiğimiz için elbette üzgünüm ama asıl hedefimiz EuroLeague ve Yunanistan Ligi şampiyonluğu. İki kulvarda da avantajlı durumdayız. Maçta uygun fırsatlar bulduk, ama Sloukas ve Grigonis tüm şutları kaçırdılar" dedi.