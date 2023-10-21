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Spor

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u THY Avrupa Ligi'ne kötü başladı

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, basketbol THY Avrupa Ligi'nde üçüncü yenilgisini yaşadı.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 01:43 - Güncelleme:
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u THY Avrupa Ligi'ne kötü başladı
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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda transfer dönemini en hareketli geçiren takım olarak öne çıkan Panathinaikos, geride kalan 4 haftada istediği performansı sergileyemedi.

Dördüncü haftada İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk eden yeşil-beyazlı ekip, sahadan 86-81 mağlup ayrıldı. Ergin Ataman, üçüncü periyotta hakeme yaptığı yoğun itirazlar nedeniyle ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Maccabi Playtika'ya yenilen Panathinaikos, tek galibiyetini ise Bayern Münih karşısında elde etti.

Yunanistan Süper Kupası finalinde de ezeli rakibi Olympiakos'a farklı mağlup olan yeşil-beyazlılar, ligde ise çıktığı 2 maçı kazandı.

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