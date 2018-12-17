Erhan Çelenk: 5 dakika daha olsa yenerdik

BB Erzurumspor'da Erhan Çelenk, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile aynı puanda olduklarını ve kazanmak istediklerini vurgulayan Erhan, "Maça kötü başladık. İlk yarı ne olduğunu anlamadık. Devre arasında hocamız bize gerekeni söyledi. Sonuçta sıralamada Fenerbahçe ile aynı puandayız. Zor deplasman ama bizim için zor değildi çünkü aynı puandayız. İkinci yarı bunu gösterdik. 5 dakika daha olsa yenerdik" ifadelerini kullandı.

(Sporx)