Eric ten Hag: Onana, Premier Lig'in en iyi ikinci kalecisi

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Premier Lig'de Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray'a karşı oynadıkları maçın kendisinde hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığına yönelik sorunun ardından, "Çarşamba günü çok iyi oynadık, Kopenhag ve Bayern Münih maçlarında da aynı şekilde. Ama bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Bireysel hataları, geçiş hücumlarını ortadan kaldırmalıyız. Bunları çözebiliriz. Eğer iyi oynamasaydık, o zaman daha çok endişelenirdim" cevabını verdi.

Takımın tartışılan file bekçisi Andre Onana için konuşan Erik ten Hag, "Eğer iyi analiz ederseniz, istatistiklere göre Premier Lig'in en iyi ikinci kalecisi olduğunu görürsünüz. İyi gidiyor ama Şampiyonlar Ligi'nde bazı hatalar yaptığını biliyor ancak ilk beş ayın tamamında iyi iş çıkardı. Kötü performansların ardından nasıl tepki verdiğini gördünüz. O güçlü bir karakter ve bunun üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki teknik adam, ligdeki rakipleri Newcastle United için de, "Onlara gerçekten saygı duyuyorum. Karşılaşması zor bir takım ama onlara karşı oynamayı seviyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız çünkü oyun tarzları çok organize" değerlendirmesinde bulundu.

Manchester United, cumartesi günü TSİ 23.00'te Newcastle United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.