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Spor

Eric ten Hag, Onana'ya destek verdi

Manchester United'da David de Gea'nın ayrılığının ardından yüksek bir bonservis bedeliyle Inter'den transfer edilen Andre Onana, performansıyla şu ana kadar hayal kırıklığı yaşatmıştı. Teknik direktör Eric ten Hag, Kamerunlu kaleciye sahip çıktı.

20 Ekim 2023 Cuma 18:35 - Güncelleme:
Eric ten Hag, Onana'ya destek verdi
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Sezon başında Inter'den 50 milyon euro karşılığında transfer olan ancak Manchester United'da istenilen performansı sergileyemeyen Andre Onana için Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag yıldız oyuncu için açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEYECEĞİNİ BİLİYORUM"

Andre Onana'nın uyum sürecinde olduğunu söyleyen Erik ten Hag, "Peter Schmeichel ve David de Gea gibi United'ın büyük kalecileri de başlangıçta çok iyi değildi." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Daha iyi bir performans göstereceğini biliyorum. Bunu Ajax'ta, Inter'de gösterdi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalde oynadı, harika bir performans sergileyeceğinden eminim."

Manchester United'ın efsane kaleci Peter Schmeichel'da, Andre Onana için şu açıklamayı yaptı:

"Bayern Münih maçından sonra onunla konuştum, Galatasaray'a karşı oynanan diğer Şampiyonlar Ligi maçından sonra da onunla konuştum, yaptığı hatalardan dolayı çok üzgün."

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