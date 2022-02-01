Hürriyet 1 Şubat 2022 Salı 09:42 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 09:42

Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'in takımın başına geçer geçmez ilk sıraya yazdığı 6 numara transferini de bitirdi.

ERICK PULGAR'IN BUGÜN GELMESİ BEKLENİYOR

Sarı kırmızılılar bir süredir Fiorentina ile görüşmelerini sürdürdüğü Şilili ön libero Erick Pulgar'ın transferinde de mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi ile el sıkışılmasının ardından Pulgar da ikna edilirken, oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

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KİRALAMA BEDELİ YOK!

Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu için Fiorentina'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. Sadece bu sezonun geri kalan kısmındaki ücretini karşılayacak.

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82 MAÇTA 8 GOL, 12 ASİST

2019-20 sezonu öncesinde 12.3 milyon Euro bonservisle Bologna'dan Fiorentina'ya transfer olan Eric Pulgar 3.5 sezonda Mor Menekşeler ile 82 resmi maça çıkarken; 8 gol, 12 asistle 20 gole direkt katkı verdi. Bu sezon ise 6'sı Serie A, 2'si İtalya Kupası'nda olmak üzere 8 maça çıkan Erick Pulgar'ın 1 asisti bulunuyor.