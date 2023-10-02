Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray maçı öncesi milli kaleci Altay Bayındır hakkında konuştu.

MAÇTA OYNAYACAK MI?

Altay'ın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, "Bunu yarın göreceksiniz. Lig Kupası'nda Onana'yı tercih etmiştik çünkü Altay'ın İngiltere'deki standartlara ayak uydurması gerekiyor." dedi.

"ALTAY'I GELİŞTİRMELİYİZ"

Altay Bayındır'ın gelişimi hakkında da konuşan Erik ten Hag, "Altay Bayındır'ı geliştirmeliyiz, bu çok net. Antrenmanlarda çok iyi bir izlenim bıraktı ve gerçekten geliştiğini görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hem Altay hem de Onana gibi iki kaleciye sahip olduğumuz için çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.

25 yaşındaki Altay Bayındır, sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.