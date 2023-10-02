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  • Erik ten Hag açıkladı! Altay Bayındır'ın Galatasaray maçındaki durumu belli oldu
Spor

Erik ten Hag açıkladı! Altay Bayındır'ın Galatasaray maçındaki durumu belli oldu

Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ten Altay Bayındır için açıklama geldi. Deneyimli çalıştırıcı, 25 yaşındaki kalecinin yarınki maçta forma giyip giyemeceği ile ilgili durumu aydınlattı. İşte detaylar...

2 Ekim 2023 Pazartesi 15:37 - Güncelleme:
Erik ten Hag açıkladı! Altay Bayındır'ın Galatasaray maçındaki durumu belli oldu
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray maçı öncesi milli kaleci Altay Bayındır hakkında konuştu.

MAÇTA OYNAYACAK MI?

Altay'ın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, "Bunu yarın göreceksiniz. Lig Kupası'nda Onana'yı tercih etmiştik çünkü Altay'ın İngiltere'deki standartlara ayak uydurması gerekiyor." dedi.

"ALTAY'I GELİŞTİRMELİYİZ"

Altay Bayındır'ın gelişimi hakkında da konuşan Erik ten Hag, "Altay Bayındır'ı geliştirmeliyiz, bu çok net. Antrenmanlarda çok iyi bir izlenim bıraktı ve gerçekten geliştiğini görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hem Altay hem de Onana gibi iki kaleciye sahip olduğumuz için çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.

25 yaşındaki Altay Bayındır, sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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