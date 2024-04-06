Erik ten Hag 'ayrılık' iddialarına cevap verdi!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon da Manchester United'da kalacağıma inanıyorum ve ayrılmayı da düşünmüyorum." dedi.

İşine odaklandığını söyleyen Hag, "Benim için bu bir meydan okuma. Bu projede sadece işime odaklanmış durumdayım. Burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Manchester United, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Son 2 maçta uzatma dakikalarında yediğimiz gollerle 5 puan kaybettik. Bu bize pahalıya mal olabilir. Fazla maç kalmadı ve puanların ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Üst sıralara çıkmamız gerekiyor. Savaşmaya devam edeceğiz. Bunu başaracak karaktere sahip olduğumuzu göreceksiniz." açıklamasında bulundu.