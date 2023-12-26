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Spor

Erik ten Hag: Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Aston Villa karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, takımda bazı şeyleri düzeltmeleri gerektiğini söyledi.

26 Aralık 2023 Salı 18:42 - Güncelleme:
Erik ten Hag: Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier Lig'de beklentilerin altında kalan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag oynayacakları zorlu Aston Villa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Erik ten Hag, "Öncelikle, bizim hakkımızda çok hayal kırıklığına uğradıklarından eminim ve bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri farklı yapmalıyız ve bu sezon yaşadığımız aksiliklere rağmen bizi her zaman destekledikleri için teşekkür ediyorum. Her zaman arkamızdalar ve bunu gerçekten takdir ediyoruz." dedi.

Deneyimli oyunculardan daha fazla sorumluluk beklediğini söyleyen Erik ten Hag, "Ben sorumluluk almalıyım ve benimle birlikte olan oyuncular da sorumluluk almalı. Ama herkes etrafınızda genç oyuncular varken deneyimlilerden daha fazlasını beklersiniz. yüzden bunu birlikte yapmalıyız. Ne olursa olsun. Yaşımız ilerledikçe oyunu kazanması gereken takımı ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Elbette Manchester United'da standardın ne olduğunu biliyoruz. Takım olarak kazanmalıyız. Bu nedenle evet, sorumluluk kelimesini kullanıyorum. Bunu şu şekilde almalıyız: bir ekip ve her bireyin bu takıma yüzde 100 katkıda bulunması gerekiyor."

  • Erik ten Hag
  • Man United
  • Teknik Direktör

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