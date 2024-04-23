Erik ten Hag: Çok şanslıydık

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Coventry maçı sonrası gelen eleştirilerle ilgili konuştu.

Hollandalı teknik adama, düzenlediği basın toplantısında bu şekilde finale çıkmaktan utanç duyup duymadığı soruldu. Erik ten Hag, "Hayır! Sizin tepkileriniz ve yorumlarınız utanç verici! Üst düzey futbolda en önemli şey sonuçtur. Finale çıktık ve bunu hak ettik." ifadelerini kullandı.

Coventry karşılaşmasını değerlendiren Erik ten Hag, "Oyunun kontrolünü son 20 dakikada kaybettik ve skor önce 3-2 sonra 3-3 oldu. Açıkçası maçın sonunda çok şanslıydık. Penaltılarda iyi iş çıkardık ve finale yükseldik. İki yıl içinde ikinci kez finale çıkmak harika. Bu benim teknik direktörlük kariyerimde dört yıl içinde oynadığım dördüncü kupa finali." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Manchester United, FA Cup yarı finalinde Coventry ile karşı karşıya gelmişti. Manchester United, maçta 3-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamamış ve maçın normal süresi ile uzatma dakikaları 3-3 sona ermişti. Manchester United, rakibini penaltılarda mağlup ederek FA Cup'ta finale yükselmişti.

Manchester United, FA Cup finalinde ezeli rakibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.