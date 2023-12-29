İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5617
  • EURO
    32,7702
  • ALTIN
    1959.58
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erik ten Hag: Her rakibi yenebilecek güçteyiz
Spor

Erik ten Hag: Her rakibi yenebilecek güçteyiz

Tüm oyuncuları sağlığına kavuşan Manchester United'ın başarılı teknik direktörü Erik ten Hag, 'Her rakibi yenebilecek güçte olacağız. Aston Villa ile oynadığımız maç bir kez daha güçlü bir kadromuz olduğunu gösterdi.' dedi.

29 Aralık 2023 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Erik ten Hag: Her rakibi yenebilecek güçteyiz
ABONE OL

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, tüm oyuncularının geri dönmesiyle birlikte her rakibi yenebileceklerini iddia etti.

Hollandalı teknik adam, "Aston Villa'ya karşı oynadığımız maç, tüm sorunlara rağmen bunun kanıtıydı. Başka hiçbir takım bizim kadar sorun yaşamadı. Aldığımız puanlardan memnun değiliz ama genel olarak konumumuzdan memnunuz. Tüm oyuncular döndüğünde güçlü bir kadromuz olacak" ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag, sözlerini, "Ligin en iyi üç takımı; Liverpool, Arsenal ve Aston Villa'ya karşı eşit şartlarda oynadık. Dolayısıyla her rakibi yenebilecek güçteyiz. Aston Villa ile oynadığımız maç bir kez daha güçlü bir kadromuz olduğunu gösterdi. Ligdeki en iyi takımlarla mücadele edebilir ve onlara karşı oynayabiliriz. En güçlü oyuncularımız döndüğünde, doğru zihniyetle birlikte her takımı yenebiliriz" diye tamamladı.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, ligde 19 maç sonunda topladığı 31 puanla 7. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.