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Spor

Erik ten Hag: İngiltere çok pasif kaldı

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, İngiltere'nin Sırbistan karşısındaki performansını değerlendirdi.

17 Haziran 2024 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Erik ten Hag: İngiltere çok pasif kaldı
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EURO 2024'ün C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden İngiltere için Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'dan olay bir değerlendirme geldi.

Gareth Southgate'nin takımı skora yatırdığını söyleyen Erik ten Hag şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere çok pasif kaldı. Kapandıklarını gördüm. Sırbistan'ın üzerlerine gelmesine izin verdiler. Bu Gareth Southgate'in tercihi. İngiltere 1-0 öne geçecek, sonra Southgate takımını kompakt hale getirip geriye yaslayacak, oyunun son bölümlerinde de kumar oynayacak. İlk yarıda Jude Bellingham'ı gerçekten çok beğendim. İngiltere'yi omzuna altı ve taşıdı, daha yüksek bir seviyede oynattı."

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