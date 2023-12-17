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Spor

Erik ten Hag: İntikam istedik

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, golsüz beraberlikle sonuçlanan Liverpool maçının ardından konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, 7-0'lık skorun intikamını istediklerini söyledi.

17 Aralık 2023 Pazar 22:49 - Güncelleme:
Erik ten Hag: İntikam istedik
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, 0-0 biten Liverpool maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"7-0'IN İNTİKAMINI İSTEDİK"

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Bence bizim açımızdan iyi bir maçtı. Oyun planımız iyi gitti, oyuncuların birbirlerine kenetlenmeleri ve mücadele etmeleri harikaydı. Tek eleştirim topa sahip olma konusunda. Onlara daha fazla zarar verebilirdik ama tek sorunumuz buydu. Büyük fırsatlardan birini gole çevirebilseydik bu maçı kazanabilirdik. Geçen sezon Liverpool'a karşı ağır bir yenilgi almıştık. Tabii ki intikam almak istedik." dedi.

Sezonun devamı için umutlu olduğunu söyleyen Erik ten Hag, "İyi bir takımımız var ve bu sezondan bir şeyler çıkarabiliriz. Bir puan aldık ve bu puandan memnunuz çünkü Liverpool'un Anfield'da çok iyi bir grafiği var. Çok golcü bir takımlar ve her maçta gol atıyorlar ama biz bunu önledik. Şans yaratmalarını ve gol atmalarını engelledik. Sahadaki on birin tamamı çok iyiydi. Futbol her zaman iyi bir organizasyon ve savunmayla başlar. Tek eleştirim rakibi zorlamak için ceza sahasında daha fazla pas yapmamız gerektiği ile ilgili olacak. Geliştirmemiz gereken kısım bu." ifadelerini kullandı.

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