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Spor

Erik ten Hag, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, İngiltere Premier Lig'de Eylül ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.

1 Ekim 2022 Cumartesi 00:07 - Güncelleme:
Erik ten Hag, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi
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Ajax'tan ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçen Teknik Direktör Erik ten Hag, isminden söz ettirmeye devam ediyor.

Sezona 2 yenilgi ile başlayan Hollandalı çalıştırıcı, kısa sürede takımını ayağa kaldırarak üst üste 4 galibiyet elde etti. Başarılı sonuçların ardından Erik ten Hag, Premier Lig'de Eylül ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.

2016'DAN SONRA BİR İLK

52 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak 2016'da Southampton'ı çalıştıran Ronald Koeman'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk Hollandalı teknik direktör oldu. Ayrıca Erik ten Hag, Ocak 2019'dan bu yana ise bu ödüle layık görülen ilk Manchester United teknik direktörü oldu.

Geçtiğimiz ay ise Arsenal'den Mikel Arteta, ödülü kazanma başarısı göstermişti.

ARSENAL VE LİVERPOOL'U DEVİRDİ

Sezona Brighton ve Brentford mağlubiyetleri ile başlayan Manchester United, sonrasında Liverpool'u 2-1 yenerek çıkışının ilk sinyallerini verdi. Ardından deplasmanda Southampton ve Leicester City'i deviren Kırmızı Şeytanlar en son lig lideri Arsenal'i 3-1 mağlup etmişti.

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