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Spor

Erik ten Hag: Premier Lig'de lideriz

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Manchester City'ye karşı oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Ten Hag, topu geri kazanma konusunda Premier Lig'de lider olduklarını söyledi.

27 Ekim 2023 Cuma 20:57 - Güncelleme:
Erik ten Hag: Premier Lig'de lideriz
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Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, Premier Lig'de oynanacak Manchester City maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gün geçtikçe daha iyi olduklarını söyleyen Erik ten Hag, "Bizi yenmek zordur, kazanmanın bir yolunu buluruz. Doğru yönde ilerliyoruz. Bu maç büyük önem taşıyor. Bu bir Manchester yerel derbisi ama dünyanın dikkati bu maçta olacak." ifadelerini kullandı.

"PREMIER LİG'DE LİDERİZ"

Topu kazanma konusunda iyi yolda gittiklerini ve ligde lider olduklarını söyleyen Erik ten Hag, "Doğru yönde ilerliyoruz ve hala gidecek yolumuz var. Olumlu ve olumsuz noktalar görüyorum. Topu her zaman uygun seviyede kontrol edemiyoruz. Takımımız pres konusunda oldukça iyi, topu geri kazanma konusunda Premier Lig'de lideriz. Organizasyonumuz burada görünüyor." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Ama hücumun geçiş aşamalarında avantaj elde etmiyoruz ama kullanmalıyız çünkü yeteneğimiz var. İlerlememiz gerekiyor. İlerlediğimiz takdirde maçlar kolaylaşacak."

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