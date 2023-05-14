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  • Erik Ten Hag tarihe geçti, Manu, Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti
Spor

Erik Ten Hag tarihe geçti, Manu, Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, evinde Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti. Hollandalı çalıştırıcı Erik Ten Hag, 39.galibiyetini alarak tarihe geçti.

14 Mayıs 2023 Pazar 11:00 - Güncelleme:
Erik Ten Hag tarihe geçti, Manu, Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti
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Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, Wolverhampton'ı konuk etti.

Rakibini Anthony Martial ve Alejandro Garnacho'nun golleriyle 2-0 mağlup eden Manchester United, ligde 2 maç sonra kazandı. Garnacho, Manchester United'ın bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golünü kaydetti.

Aldığı galibiyetle Manchester United puanını 66 yaptı, Wolverhampton ise 40 puanda kaldı.

Manchester United, Premier Lig'de bu sezon kalan maçlarında sırasıyla Bournemouth, Chelsea ve Fulham'la karşılaşacak. Wolverhampton ise Everton ve Arsenal maçlarının ardından sezonu tamamlayacak.

ERİK TEN HAG TARİHE GEÇTİ

Manchester United'ın sezon başında takımın başına geçen Erik ten Hag, Wolverhampton maçıyla birlikte takımıyla 39. galibiyetini elde etti.

BöyleceErik ten Hag, kulüp tarihinde ilk sezonunda ligde en fazla maç kazanan teknik direktör unvanını elde etti.

Öte yandan Wolverhampton galibiyetiyle Manchester United, 2010/11 sezonundan sonra ilk kez ligde 20 galibiyete ulaştı.

DAVİD DE GEA ÖDÜLÜ GARANTİLEDİ

Manchester United'ın Wolverhampton karşısında gol yemeden aldığı galibiyetle David De Gea, bu sezon ligde 16. kez kalesini gole kapattı.

Bu alanda lig lideri olan İspanyol kaleci, sezon sonunda Altın Eldiven ödülünü almaya hak kazandı.

Listede Alisson (Liverpool), Nick Pope (Newcastle United) ve Aaron Ramsdale (Arsenal) 13 maçla yer alırken bu isimler, takımlarının kalan 3 maçında gol yememeleri halinde ödüle ortak olacaklar.

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