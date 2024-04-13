Erik ten Hag: Yeni ortaklar bizi destekleyecek

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Hollandalı teknik adam yaptığı açıklamada, "Ben pozitif bir insanım. Güneş bulutların ardında olabilir ama sabah uyandığımızda yeni bir güne başlamış oluyoruz. Güneş her zaman parlıyor." dedi.

"HER GÜNÜN TADINI ÇIKARIYORUM"

Açıklamalarına devam eden Hag, "Her günün tadını çıkarıyorum. Beğendiğiniz şeyleri yapabiliyorsanız bu iyi bir şey. Örneğin gençleri maksimum seviyeye çıkarmak için onlarla çalışmak harika bir durum." açıklamasını yaptı.

"YENİ ORTAKLAR BİZİ DESTEKLEYECEK"

Takımın enerjisinin iyi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Takıma gelen enerjiyi hissedebiliyorsunuzdur. Kulübün yeni ortaklarının neleri uygulamak istediklerini anlıyorum. Bu bize yardımcı olacak ve daha iyi sonuçlara giden yolda bizi destekleyecektir." ifadelerini kullandı.