Erik Ten Hag'dan Galatasaray sözleri!

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın yaptığı açıklamalar;



"EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ"

Milli ara dönüşü Everton ve Galatasaray deplasmanlarında kritik maçlara çıkacak olan Manchester United'ın hocası, "Tüm maçlar önemli ve bu sezon deplasmanlarda çok iyi performans sergiliyoruz. Kendimize güveniyoruz ve deplasman maçlarında çok iyi motive oluyoruz. Ancak, maç maç gitmemiz lazım. Everton maçı şu an en önemli maçımız. Ardından Galatasaray maçı en önemli maçımız olacak" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DEPLASMANI CEVABI

Galatasaray maçındaki atmosferle ilgili görüşü sorulan Hollandalı teknik adam, "Bu takımın karakteri ve özellikleri, düşmanca atmosferi olan stadyumlarda ortaya çıkıyor. Ateşli atmosferler önünde oynamayı biliyouz ve iç sahaya göre daha rahatız." açıklamasını yaptı.

"ZOR BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

Sezonun şu ana kadar olan bölümünü de değerlendiren Ten Hag, "Sezonun 3'te 1'i geçti. Çok zor bir başlangıçtı. Ancak, kendi ritmimizi buluyoruz. Son 5 maçın 4'ünü kazandık. İyi bir moddayız ve doğru yolda ilerliyoruz. Aralık ayında çok yoğun bir programımız var. Özgüvenimizi geri kazanıyoruz. 12-14 oyuncuyla ilk 11'imizi oluşturuyoruz. Bunun da zorluklarını yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"İSTİKRARLI OLMALIYIZ"

Kazanarak devem etmeleri gerektiğini söyleyen Hag, "Premier Lig'de rekabetçi takım sayısı çok fazla ve hiç kolay maç yok. Puan kaybetmeden ilerlemek ve yukarı yaklaşmak istiyoruz. Bu nedenle istikrarlı olmalı, iyi oynamalı ve kazanarak devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.