Erik ten Hag'dan Wout Weghorst hakkında açıklama

Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un geleceği hakkında konuştu.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst'un bonservisinin Burnley'den alınıp alınmayacağı hakkında konuşan Erik ten Hag, "Bununla ilgili konuşmak için çok erken. Şu anda içinde bulunduğumuz sezonla ilgilenmek zorundayız." dedi.

WOUT WEGHORST'UN MANCHESTER UNİTED KARNESİ

Wout Weghorst, Manchester United formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 973 dakika süre alan 30 yaşındaki Hollandalı golcü, 1 gol ve 3 asistle skora etki etti.