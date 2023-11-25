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  • Erik Ten Hag'den Altay Bayındır'ı üzen haber! Yine yedek kulübesinde bekleyecek
Spor

Erik Ten Hag'den Altay Bayındır'ı üzen haber! Yine yedek kulübesinde bekleyecek

Manchester United'ın deneyimli teknik direktörü Erik Ten Hag yaptığı açıklama ile Altay Bayındır'ı üzdü. Sezon başında Manchester United'a transfer olan ve henüz forma şansı bulamamış olan Altay Bayındır bir sürede daha yedek bekleyecek. İşte Altay Bayındır'ı etkileyen o gelişme...

25 Kasım 2023 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Erik Ten Hag'den Altay Bayındır'ı üzen haber! Yine yedek kulübesinde bekleyecek
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'da transfer olan 25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır henüz Kırmızı Şeytanlar'da resmi maça çıkamadı. Manchester United'dın teknik direktörü Erik Ten Hag yaptığı açıklama ile Altay'ın bir süre daha yedek kulübesinde kalacağının sinyallerini verdi. İşte Altay Bayındır'ı etkileyen o gelişme....

"EVERTON MAÇINDA KADRODA OLACAK"

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana milli maçta sakatlanmıştı. Durumu ile ilgili açıklama yapan Erik Ten Hag "'Onana'nın bir sorunu yok. Antrenmanlara çıkıyor. Bu hafta Everton karşısında kadroda olacak.' dedi. Bu durum Andre Onana'nın arkasında forma şansı bekleyen milli file bekçisi Altay Bayındır'ın bir süre daha yedekte bekleyeceği anlamına geliyor.

MANU TARAFTARI ALTAY BAYINDIR'A HAYRAN KALDI

Türkiye'nin Almanya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de yer alan ve Galler ile oynanan maçta Uğurcan'nın sakatlanması ile kaleyi devralan Altay Bayındır izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Manchester United taraftarları sosyal medya üzerinden Altay Bayındır'a övgüler yağdırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki genç kaleci bu sezon Manchester United forması ile hiçbir resmi maça çıkmadı.

Star Gazetesi-Beyza Nur Yılmaz

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