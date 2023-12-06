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Spor

Erkan Yılmaz, Anadolu Efes formasından 3 ay uzak kalacak

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile oynanan mücadelede sakatlanan Erkan Yılmaz ameliyat edildi. Oyuncunun yaklaşık 3 ay parkeden uzak kalması bekleniyor.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
Erkan Yılmaz, Anadolu Efes formasından 3 ay uzak kalacak
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle dün yaptığı maçta sakatlanan Erkan Yılmaz ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Panathinaikos maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Erkan Yılmaz'ın, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Erkan Yılmaz'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

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