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Spor

Erling Haaland rekor kırdı!

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, 'Devler Ligi'ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza attı. Erling Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.

11 Haziran 2023 Pazar 00:49 - Güncelleme:
Erling Haaland rekor kırdı!
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Manchester City'nin final yolculuğundaki 13 maçında da forma giyen ve attığı 12 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

Haaland, turnuvada sezon boyunca kırdığı rekorlarla adından sıkça söz ettirdi.

Son 16 turunda, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.

Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi takımları adına 5 gol kaydetmişti.

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