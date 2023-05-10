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Spor

Erling Haaland'ın babası taraftarlarla kavga etti

Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland Real Madridli taraftarlarla kavga etti. Dün akşam oynanan Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final maçı oynandığı sırada Haaland'ın babası Alf Inge Haaland, tribünde bir grup Real Madridli taraftarlarla tartıştı ve bu olayın ardından apar topar stattan çıkartıldı.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
Erling Haaland'ın babası taraftarlarla kavga etti
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Bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Manchester City'nin Norveçli genç yıldızı Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, dün akşam Manchester City'nin Real Madrid'e konuk olduğu Şampiyonlar Ligi yarı final maçı esnasında bir grup Real Madridli taraftar ile tartışma yaşadı. Yaşanan olay üzerine yıldız golcünün babası, Santiago Barnebeu Stadyumu'ndan apar topar çıkartıldı.

Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, Real Madrid - Manchester City maçında sinirlerine hakim olamadı. Real Madridli taraftarlar ile tartışan Alf-Inge Haaland, Santiago Bernabeu Stadyumu'ndan apar topar çıkarıldı.

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