Erling Haaland'ın babası taraftarlarla kavga etti

Bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Manchester City'nin Norveçli genç yıldızı Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, dün akşam Manchester City'nin Real Madrid'e konuk olduğu Şampiyonlar Ligi yarı final maçı esnasında bir grup Real Madridli taraftar ile tartışma yaşadı. Yaşanan olay üzerine yıldız golcünün babası, Santiago Barnebeu Stadyumu'ndan apar topar çıkartıldı.

Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, Real Madrid - Manchester City maçında sinirlerine hakim olamadı. Real Madridli taraftarlar ile tartışan Alf-Inge Haaland, Santiago Bernabeu Stadyumu'ndan apar topar çıkarıldı.