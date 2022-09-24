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Spor

Erling Haaland'ın golü Norveç'e yetmedi

Norveç, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda konuğu olduğu Slovenya'ya 2-1 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 22:33 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta Norveç, Slovenya ile karşılaştı.

Stadion Stozice'de oynana mücadeleyi Slovenya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 69. dakikada Sporar ve 81. dakikada Sesko kaydetti. Norveç'in tek golü ise Erling Haaland'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Norveç 10 puanda kalarak bir üst ligi garantileme fırsatını kaçırdı. Slovenya ise puanını 5'e yükseltti ve son sıradaki İsveç ile arasındaki puanı 3'e çıkardı.

ERLING HAALAND'IN KARNESİ

Erling Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla 10 resmi maçın 10'unda da ilk 11'de yer aldı ve toplam 824 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

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