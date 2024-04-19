İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2024 Cumartesi / 12 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ernest Muçi: Böyle devam edeceğiz

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ernest Muçi, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçtan sonra görüşlerini aktardı.

19 Nisan 2024 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Ernest Muçi: Böyle devam edeceğiz
ABONE OL

Beşiktaşlı Ernest Muçi, Ankaragücü galibiyetinin ardından konuştu.

Muçi, "Biz iyi, kaliteli bir takımız. Kolay gol yeme sıkıntısını yaşıyorduk. Bugün onu yapmadık. Böyle devam edeceğiz. Odaklanacağız, geçmişi unutup mümkün olduğunca en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Arnavut yıldız sözlerine, "Bugün oynadığım pozisyonda, elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Boşluklardan faydalanmaya çalıştım. Ama takım olarak iyi oynadık. Bu standardı korumalıyız. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmeliyiz" diye devam etti.

Muçi, son olarak, "Taraftar ilk günden beri bana çok büyük destek gösteriyor. Onlara teşekkür ederim. Daha fazlasını verebilmek için çalışıyoruz. Kalan maçlarda onları ve kendimizi mutlu etmek için tüm maçları kazanmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.