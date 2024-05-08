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Spor

Ernest Muçi: Bu takım bu atmosferi her maç hak ediyor

Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Ernest Muçi, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, taraftarların desteğine dikkat çekerek, “Bu takım bu atmosferi her maç hak ediyor” dedi.

IHA8 Mayıs 2024 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
Ernest Muçi: Bu takım bu atmosferi her maç hak ediyor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan galibiyet golünün sahibi Ernest Muçi, "Çok önemli bir galibiyet oldu bizim için. Herkes bizden galibiyet bekliyordu; finale çıkmamızı bekliyordu. Bizlere gösterdikleri destekten dolayı taraftara da teşekkür etmek istiyorum. Bu desteği almak bizim adımıza çok önemliydi. Maçta her zaman mücadeleye girdiğimiz için onlar da memnun olmuşlardır diye düşünüyorum. Karakter gösterdiğimiz için onlar da memnun olmuşlardır mutlaka. Bu takım bu atmosferi her maç hak ediyor. Maçta her şeyimizi verebildik. Bizler için, kulübümüz ve taraftarlarımız için çok önemli bir galibiyet oldu. Finale çıktığımız için mutluyuz" diye konuştu.

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