Ernest Muçi gollerine devam etmek istiyor

Beşiktaş'ın yıldız 10 numarası Ernest Muçi, Süper Lig'de Ankaragücü karşısında başarılı performansını klas bir golle taçlandırmıştı.

Takım çalışmalarında da şova devam eden Arnavut yıldız, bu akşam Başkent ekibiyle deplasmanda oynanacak karşılaşmada da takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Mücadeleye ilk 11'de ve 10 numara hattında başlayacak olan Muçi, gollerine devam edip kupada final yolunda takımına avantajı getiren isim olmaya çalışacak.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Ernest Muçi, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 10 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 863 dakika sahada kalan 23 yaşındaki oyuncu, 3 golle takımına katkıda bulundu.