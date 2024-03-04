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Spor

Ernest Muçi'nin performansı Beşiktaş'a yetmedi

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muçi dün akşamki derbide teknik direktör Fernando Santos'un verdiği tüm görevleri yerine getirmiş olsa da galibiyet için yetmedi.

4 Mart 2024 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Ernest Muçi'nin performansı Beşiktaş'a yetmedi
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Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, Kara Kartal'daki ilk golünü ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında atmıştı. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında derbiye özel olarak hazırlanan Arnavut 10 numara, teknik direktör Fernando Santos'tan aldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı.

Başarılı oyuncu, sık sık rakip kale önünde hücum hattındaki takım arkadaşlarına pozisyon yarattı. Efektif bir görüntü ortaya koysa da takımına gol ya da asist katkısı yapamayan Muci, ilk derbisinden üzgün ayrıldı. Muci, Tüpraş Stadı'ndan üzgün ayrılırken siyah beyazlı taraftarlar kendisine alkışlarla destek olmaya çalıştı.

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