Ernest Muçi'nin performansı Beşiktaş'a yetmedi

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, Kara Kartal'daki ilk golünü ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında atmıştı. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında derbiye özel olarak hazırlanan Arnavut 10 numara, teknik direktör Fernando Santos'tan aldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı.

Başarılı oyuncu, sık sık rakip kale önünde hücum hattındaki takım arkadaşlarına pozisyon yarattı. Efektif bir görüntü ortaya koysa da takımına gol ya da asist katkısı yapamayan Muci, ilk derbisinden üzgün ayrıldı. Muci, Tüpraş Stadı'ndan üzgün ayrılırken siyah beyazlı taraftarlar kendisine alkışlarla destek olmaya çalıştı.

